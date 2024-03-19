Мир 19 марта 2024, 04:06 Трамп раскрыл правду о том, кто управляет США вместо Байдена Трамп: Штатами управляет не Байден, а злобные и умные люди из его команды РИА «Новости»

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Соединенными Штатами управляет не их лидер Джо Байден, а его команда. Об этом в интервью для подкаста американского ведущего Себастьяна Горки заявил экс-президент Дональд Трамп.

При этом кандидат на пост главы государства от республиканцев назвал окружение Байдена, который всегда хочет поскорее лечь спать, «злобными и умными» людьми.

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«У меня часто возникает вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять, они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и кивает», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп обрисовал мрачное будущее для страны в случае победы Байдена на выборах этой осенью. По его словам, это будет «кровавая баня» для страны.