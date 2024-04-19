Знаменитости 19 апреля 2024, 13:46 Дудя и Noize MC оштрафовали на 300 тысяч рублей после интервью Mash: суд оштрафовал Noize MC и Дудя на 300 тысяч рублей после интервью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Журналиста Юрия Дудя* и музыканта Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей после совместного интервью. В той беседе певец обвинил организатора своих выступлений в краже денег, сообщил Telegram-канал Mash.

В 2022 году на YouTube-канале Дудя* в двухчасовом разговоре с журналистом Noize MC* рассказал об обещании организатора концертов Артема Миронова помочь ему с туром. Однако, по словам артиста, тот получил деньги и сбежал в США.

Реклама

Миронов после публичного обвинения подал в суд на артиста, потребовав девять миллионов рублей в качестве компенсации. Также организатор в иске указал, чтобы музыкант опроверг ложную информацию, порочащую его репутацию, так как никаких денег он не брал и за границу не уезжал.

В итоге суд обязал Дудя* удалить интервью с канала и разместить опровержение. Кроме того, журналисту и музыканту по решению суда придется выплатить по 150 тысяч рублей Миронову.

Дудь* также рискует попасть под следствие из-за нарушения закона об иноагентах. Против него могут возбудить уголовное дело из-за того, что он публикует контент без соответствующей маркировки.

* Юрий Дудь и Noize MC признаны иноагентами на территории России.