Общество 09 апреля 2024, 15:15 Юрию Дудю грозит до двух лет колонии Shot: журналисту Дудю в России грозит уголовное дело и до двух лет колонии РИА «Новости»

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Против журналиста Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело из-за того, что он перестал ставить маркировку иноагента в своих видео и постах в социальных сетях. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщил Telegram-канал Shot.

С марта Дудь* перестал указывать статус иноагента в публикациях. Первым видео без специальной плашки стал недавний выпуск журналиста на YouTube-канале с комиком Андреем Айрапетовым. Ранее он включал специальную маркировку даже в рекламные интеграции.

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На данный момент в аккаунтах журналиста в социальных сетях нашли несколько десятков сообщений без требуемой маркировки. За каждый такой случай предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

В случае повторного нарушения в течение года возможно возбуждение уголовного дела по статье 330.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

По информации Shot, журналист лишится 70% дохода из-за нового закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube он потеряет около 100 миллионов рублей.

* Признан иноагентом на территории России.