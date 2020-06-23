Друзья разбившейся блогерши рассказали о ее гибели

18-летняя девушка не справилась с управлением мотоцикла на острове Бали и врезалась в бордюр. Из-за тяжелой травмы головы она скончалась на месте ДТП.

Оказалось, что накануне аварии девушка получила сообщение от отца, с которым у нее были сложные отношения. Мужчина раскритиковал дочь за то, как она ведет свой бизнес.

«Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом», — рассказали Андрей и Анастасия.

Они отметили, что Тропицель получила права для мотоцикла два месяца назад. Она вела обычно очень аккуратно, не пила алкоголь, так как была веганом.

«На трассе у нее произошел воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением», — указали Лебедевы.

Они добавили, что шлем слетел с девушки из-за сильного удара об асфальт, поэтому голову «на две части практически раскололо».

О смерти блогерши стало известно 21 июня. Девушка продвигала фриланс и заработок в интернете.