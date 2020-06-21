Умерла юная блогерша-миллионница из России

Блогерша-миллионница Настя Тропицель умерла на Бали после того, как разбилась на мотоцикле. Девушке было 18 лет.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», — говорится в последнем посте девушки в Instagram. Судя по подписи, его написала мама Анастасии.

РЕН ТВ пишет, что девушка попала в аварию на мотоцикле на Сансет Роуд в районе Кута на Бали. Она каталась вместе со своим молодым человеком, и в какой-то момент их мотоциклы столкнулись. Потом девушка врезалась в разделительный бордюр. По информации издания, блогерша получила травму головы и скончалась на месте аварии.

Настя Тропицель вела блог о фрилансе, заработке в интернете и работе над собой. Девушка говорила, что свой первый миллион заработала в 15 лет. Она начала вести блог на YоuТubе в 2013 году и рассказывала о путешествиях, потом она сосредоточилась на Instagram. Чтобы школа не мешала развитию блога, Настя Тропицель перешла на домашнее обучение.

Судя по постам, последние несколько недель Настя Тропицель находилась на Бали.