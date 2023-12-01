Знаменитости 01 декабря 2023, 05:48 «Друзья отвернулись». Стало известно, чем занимается актер Егор Бероев после начала СВО Актер Бероев заявил, что друзья отвернулись от него из-за поддержки СВО РИА «Новости»

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Актер Егор Бероев стал очень популярным после выхода фильма «Турецкий гамбит», в котором он сыграл одну из главных ролей. Потом знаменитость снимался более чем в 60 разных проектов. О том, как сейчас живет артист и что думает об СВО, рассказало издание News.ru.

В материале сказано, что Бероев сразу встал на сторону России после начала специальной военной операции. Из-за патриотической позиции от артиста отвернулись многие знакомые, однако актер нашел в этом свой смысл.

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«За последние полтора года, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня», — писал ранее Бероев.

Знаменитость отмечал, что никогда не хотел уезжать из России. Он намерен оставаться со своим народом и даже не мог представить, что покинет Родину в тяжелый момент.

В апреле 2023 года Бероев вместе с коллегами посетил Донбасс. Там артист попал под обстрел украинских военных. Он отмечал, что тогда был на волоске от гибели. Позже, летом, актер поучаствовал в патриотическом концерте «Вещая правда Победы».

Ранее стало известно, чем сейчас занимается актер Дмитрий Харатьян. Он сосредоточится на телепередачах и проведении своих концертов.