Знаменитости 01 декабря 2023, 02:19 Стало известно, где живет и чем занимается актер Дмитрий Харатьян после начаал СВО Актер Дмитрий Харатьян после СВО остался в Москве и ведет шоу на ТВ РИА «Новости»

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Актер Дмитрий Харатьян в последнее время редко появляется в кино. Чем сейчас занимается артист, рассказало издание News.ru.

Мужчина сосредоточился на телепередачах и проведении своих мероприятий. В 2023 году Харатьян снялся в нескольких проектах, в том числе в фильме «Гардемарины 1787.Мир» и сериале «Мастодонт».

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«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — признался артист.

В августе этого года Харатьян стал ведущим телепередачи «Наши». Это проект о жителях Донбасса и их истории. Недавно знаменитость участвовал в съемках третьего сезона шоу «Дуэты». Также он был судьей в конкурсе «Женщина-герой», в котором принимали участие дочери, матери, жены и сестры российских военных, защищающих Родину в зоне СВО.

После начала спецоперации Харатьян остался жить в Москве. Он отмечал, что не будет следовать примеру некоторых коллег по цеху и не оставит родную страну в трудный момент. Также он объяснял, что не будет «отмазывать» сына от мобилизации в случае призыва.

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