Знаменитости 10 апреля 2024, 02:42 Дружбе конец? Киркоров назвал Пугачеву бабушкой Киркоров назвал Пугачеву бабушкой и развеселил зрителей шоу РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» на телеканале НТВ назвал Аллу Пугачеву бабушкой. Эта реплика вызвала бурную реакцию в зрительном зале, сообщило издание 7days.

После развода в 2005 году Киркоров и Пугачева долгие годы поддерживали тесные отношения. Но недавние публичные высказывания Примадонны о России видимо стали последней каплей для бывшего мужа.

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Киркоров высказался о певице в шутку на шоу. Это произошло в рамках конкурса юмористических выступлений, где звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание самой забавной персоны.

Исполнитель назвал Пугачеву бабушкой, что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.

«Не бабушка, а подруга», — добавил артист, что еще больше развеселило судей.

Ранее Киркоров впервые раскрыл тайну о любимых женщинах. Откровенным заявлением артист поделился в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.