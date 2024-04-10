10 апреля 2024, 02:42
Дружбе конец? Киркоров назвал Пугачеву бабушкой
Киркоров назвал Пугачеву бабушкой и развеселил зрителей шоу
Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» на телеканале НТВ назвал Аллу Пугачеву бабушкой. Эта реплика вызвала бурную реакцию в зрительном зале, сообщило издание 7days.
После развода в 2005 году Киркоров и Пугачева долгие годы поддерживали тесные отношения. Но недавние публичные высказывания Примадонны о России видимо стали последней каплей для бывшего мужа.
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Киркоров высказался о певице в шутку на шоу. Это произошло в рамках конкурса юмористических выступлений, где звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание самой забавной персоны.
Исполнитель назвал Пугачеву бабушкой, что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.
«Не бабушка, а подруга», — добавил артист, что еще больше развеселило судей.
Ранее Киркоров впервые раскрыл тайну о любимых женщинах. Откровенным заявлением артист поделился в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.
Филипп Киркоров
Алла Пугачева
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