Эксклюзив 14 декабря 2023, 10:41 Другие приоритеты. Адвокат Любови Успенской — о ее реакции на иск Киркорова Адвокат Сенина: информация об иске Киркорова была для Успенской малозначительной Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица Любовь Успенская восприняла информацию о том, что ее коллега Филипп Киркоров подал к ней иск в суд, как малозначительную. Сейчас у нее другие приоритеты и много планов, рассказала «360» адвокат Успенской Елена Сенина.

Она пояснила, что является личным адвокатом шансон-исполнительницы и ведет все ее дела.

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«Любовь Успенская восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства, как малозначительную для нее информацию. В настоящий момент у артистки огромное количество творческих планов, скоро юбилейный концерт», — рассказала защитник.

Кроме того — и даже в первую очередь, — Успенская считает важным внести свой посильный вклад в помощь стране в спецоперации, добавила Сенина. Певица записывает патриотические песни и «всей душой болеет за Россию» — и, по словам адвоката, именно это считает «важным и приоритетным».

Певец Филипп Киркоров потребовал от Любови Успенской 10 миллионов рублей за то, что она в интервью назвала его женоненавистником. Исполнитель счел, что слова коллеги порочат его честь и достоинство.