Друг Шаляпина рассказал о его свадьбе с миллионершей

Друг Прохора Шаляпина актер Георгий Кирьянов рассказал подробности о свадьбе певца с миллионершей Татьяной Дэвис. По его словам, они подписали брачный договор.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Ранее многие были уверены, что свадьба не настоящая, и это просто пиар-ход. Кирьянов этот слух опроверг и заверил, что все было по-настоящему. Сам Кирьянов был свидетелем.

Он рассказал, что Дэвис любит Шаляпина. На свадьбу пару потратила около 15 миллионов рублей. Также он добавил, что они подписали брачный договор.

«Таня понимает что Прохор артист, что он будет часто гастролировать, что у него карьера в России, которую он просто так не оставит и, конечно, на такого красивого парня всегда будет спрос у женщин», — уточнил Кирьянов.

Он добавил, что они хотят получить американское гражданство. Дэвис уверена, что ее муж сможет сделать отличную карьеру в Голливуде, а она сама готова ему помогать.

Ранее уточнялось, что Шаляпин вернулся из Лас-Вегаса в Москву после свадьбы с Дэвис. Его заболевшая ковидом жена осталась в Штатах в реанимации под ИВЛ.