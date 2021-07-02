«Должны оба гнить в тюрьме». Понасенков рассказал о дружбе Батурина с историком Соколовым

Публицист Евгений Понасенков рассказал о дружбе предпринимателя Виктора Батурина, подозреваемого в мошенничестве, с историком Олегом Соколовым. Маэстро сообщил «360», что на деньги Батурина Соколов выпустил книгу, в которой присвоил себе его идеи.

Понасенков рассказал, что все, что он слышал о Батурине за много лет от разных знакомых, сформировало у него далеко не самое лучшее мнение о предпринимателе.

«Это человек абсолютно гнилой, простите, конченый. Мне кажется, он по натуре своей склонен к преступной деятельности. И то, что он помогал расчленителю Соколову, по-моему, совершенно очевидно. Подобное притягивается к подобному», — поделился маэстро своим мнением.

По словам Понасенкова, книжка, в которой Соколов использовал его идеи без ссылки на него, была издана как раз на деньги фонда Батурина.

«Это метафорично, что это, по сути, мошенническое использование без ссылки на автора моих идей произошло именно с этой помощью. Видимо, Батурин хотел как лучше, но получилось как всегда», — отметил он.

Батурин в представлении маэстро является «ущербным» и «закомплексованным типом». Поэтому Понасенкову не кажется удивительным то, что они с Соколовым сдружились.

«Они нашли друг друга. Ведь Олег был жесток и груб с людьми всегда, еще до убийства. Кстати, Соколов был впервые осужден в связи с гибелью человека еще в 1982 году. Все забыли, потому что он был приговорен, по-моему, к двум годам условно. И то, что Батурин снюхался с подобным типом с чудовищной репутацией, — это очевидно», — заявил публицист.

Насколько известно маэстро, Соколов скупал для коллекции Батурина вещи на разных аукционах. Но так как Соколов абсолютно не разбирается в антиквариате, то, скорее всего, сам того не желая, «нагрел» Батурина на те деньги, которые он мог ему не платить.

«Я думаю, что они должны, конечно, оба сидеть и гнить в тюрьме. Я думаю, что обоим нужно пожизненное дать», — заключил Понасенков.

Басманный суд Москвы в пятницу отправил Батурина под арест. Он проведет в СИЗО два месяца. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве. Заявление на него подала его сестра Елена Батурина, вдова бывшего столичного мэра Юрия Лужкова. Она обвинила брата, что он незаконно завладел 25% акций компании «Интеко».