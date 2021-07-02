Виктора Батурина отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении предпринимателя Виктора Батурина, подозреваемого по делу о мошенничестве. Бизнесмена отправили под арест на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, который попросил избрать в отношении Батурина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Предприниматель пробудет под арестом до 1 сентября. Его отправили в СИЗО.

Заявление на бизнесмена написала его сестра Елена Батурина, вдова экс- мэра Москвы Юрия Лужкова. Она считает, что Батурин незаконно завладел 25% акций компании «Интеко». Шурин бывшего столичного градоначальника обвиняется по статьям о мошенничестве и покушении на преступление. Сам Батурин не признает свою вину.

Батурин в 1999 году был назначен вице-президентом компании «Интеко». Изначально ему принадлежало 50% акций, но к 2001 году он сократил свою долю наполовину. Через пять лет его уволили за растраты. С этого и начался конфликт с сестрой.

Елена Батурина создала компанию «Интеко» в 1989 году. Изначально она занималась производством пластмассовой посуды, но с 2001 года компания ушла в строительство.