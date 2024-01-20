Общество 20 января 2024, 01:43 Чуть не придушил на съемках. Стало известно, какие актеры ненавидели друг друга Kp.ru рассказал о знаменитостях, которые не переносили друг друга на съемках РИА «Новости»

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За красивой любовной историей в кино часто скрывается ненависть на съемочной площадке. Например, Валентин Гафт чуть не придушил Александру Яковлеву на съемках «Чародеев», а режиссеру пришлось снимать их совместные сцены по-отдельности. Об этом и других случаях сильнейшей неприязни между актерами рассказал kp.ru.

Яковлева постоянно опаздывала на съемки, гримировалась по несколько часов и не учила текст. В результате вся съемочная группа постоянно ждала молодую актрису, а сцены с ней переснимали по несколько раз.

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Однажды во время таких съемок Гафт не выдержал и начал душить актрису. Его оттащили, а эту сцену режиссер даже думал включить в финальный монтаж. После этого актеров снимали по отдельности: свои реплики Гафт адресовал стулу.

Актер Михаил Кононов тоже не отличался легким характером. На съемках «Большой перемены» он конфликтовал со всем коллективом, а актрису Наталью Богунову и вовсе довел до слез, обвинив в бездарности.

Подружки из фильма «Три плюс два» Наталья Фатеевой и Наталья Кустинская были приятельницами и в жизни. До тех пор, пока Кустинская не увела у подруги мужа-космонавта. После этого они враждовали до смерти Кустинской.

Надежду Румянцеву из «Девчат» недолюбливал ее коллега по фильму Николай Рыбников. Он хотел, чтобы на эту роль взяли его жену, но режиссер был непреклонен. В результате любовные сцены давались актерам с трудом, зато ругались в кадре они искренне и с удовольствием.

На съемках фильма «12 стульев» Леонид Гайдай постоянно ругался с «Бендором» Арчилом Гомиашвили, хотя режиссер сам нашел и пригласил малоизвестного тбилисского актера на эту роль.

Барбаре Брыльска из «Иронии судьбы» категорически не понравился Яковлев, который сыграл Ипполита. Актриса наотрез отказывалась целоваться с актером, поэтому эти сцены всегда снимались со спины героев. Но Брыльска жаловалась, что Яковлев все равно пытался ее поцеловать.

Похожая ситуация возникла между актерами в фильме «Унесенные ветром». Вивьен Ли (Скарлетт О’Хара) не хотела целоваться с Кларком Гейблом (Ретт Батлер). А он, чтобы позлить партнершу, перед такими сценами ел чеснок.

Ранее стало известно, что Александр Абдулов несколько лет хранил в кармане своего пиджака фотографию своего внебрачного сына. Спустя 30 лет журналисты смогли найти этого человека. Внебрачные дети были и у многих других советских актеров.