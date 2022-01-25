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    25 января 2022, 20:30

    Дочь Заворотнюк назвала бредом новости о потере матерью возможности говорить

    Анна Заворотнюк заявила в Сети, что ее мать не теряла возможности разговаривать

    Александра Ломейко

    В семье актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли информацию об ухудшении состояния артистки. О реальном здоровье матери высказалась в Instagram Анна Заворотнюк.

    Подписчики попросили девушку рассказать, действительно ли ее мама потеряла возможность говорить.

    «Очередной бред журналистов», — написала в ответ дочь Заворотнюк.

    На днях сайт kp.ru опубликовал якобы признание Анны Заворотнюк в том, что ее мать потеряла речь. По мнению онколога Юрия Покровского, актрисе осталось около двух месяцев.

    В 2018 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому. Родные артистки долго никак не комментировали ее состояние. Заворотнюк пролежала в больнице несколько месяцев в тяжелом состоянии.

    Химиотерапия, уверяли знакомые артистки, повлияла на внешность Заворотнюк. Поэтому актриса перестала появляться на публике.

    Летом 2021 года режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что состояние актрисы пришло в норму. У Заворотнюк наступила ремиссия, она в сознании и адекватно реагирует на происходящее.