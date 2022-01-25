Дочь Заворотнюк назвала бредом новости о потере матерью возможности говорить

В семье актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли информацию об ухудшении состояния артистки. О реальном здоровье матери высказалась в Instagram Анна Заворотнюк.

Подписчики попросили девушку рассказать, действительно ли ее мама потеряла возможность говорить.

«Очередной бред журналистов», — написала в ответ дочь Заворотнюк.

На днях сайт kp.ru опубликовал якобы признание Анны Заворотнюк в том, что ее мать потеряла речь. По мнению онколога Юрия Покровского, актрисе осталось около двух месяцев.

В 2018 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому. Родные артистки долго никак не комментировали ее состояние. Заворотнюк пролежала в больнице несколько месяцев в тяжелом состоянии.

Химиотерапия, уверяли знакомые артистки, повлияла на внешность Заворотнюк. Поэтому актриса перестала появляться на публике.

Летом 2021 года режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что состояние актрисы пришло в норму. У Заворотнюк наступила ремиссия, она в сознании и адекватно реагирует на происходящее.