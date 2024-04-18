Знаменитости 18 апреля 2024, 11:02 Дочь Волочковой взяла псевдоним, чтобы не ассоциироваться с матерью Дочь Волочковой взяла псевдоним, чтобы не использовать фамилию для достижений Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Читать 360tv в

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна решила взять псевдоним, чтобы ее достижения не связывали с известной фамилией. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала ее мать.

«Моя дочь — непубличный человек, она нигде не хочет светиться. Вы не представляете, сколько журналистов ее задергали. Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой. Чтобы не думали, что все ее достижения только потому, что она Ариадна Волочкова», — объяснила танцовщица.

Реклама

Она отметила, что 18-летняя дочь учится на филологическом факультете университета Высшей школы экономики. Девушка написала 250 стихотворений. Она также проходит обучение в школе дубляжа, где занимается переводом иностранных фильмов и мультфильмов, дублирует их.

Ариадна живет в Москве у отца, поэтому ездить к матери за город ей далеко. Однако в минувшие выходные она навестила балерину.

«У нее нет необходимости в конкретной цели визита ко мне. А вам не кажется, что цель ясна — увидеть маму, пообщаться, поделиться, обнять? Это моя дочь, у нас с ней прекраснейшие отношения!» — заявила Волочкова, отвечая на вопрос журналистов о целях приезда Ариадны.

По словам балерины, по возможности дочка приезжает, когда хочет, иногда со своим молодым человеком.

Недавно Анастасия Волочкова рассказала о ссоре с дочкой из-за недвижимости. По ее словам, Ариадна потребовала у нее квартиру.