Эксклюзив 23 января 2023, 12:56 Дочь Валентины Талызиной опровергла слухи об обмороке актрисы Дочь звезды «Иронии судьбы» Талызиной назвала бредом новости об обмороке матери Кинопоиск

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Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной в разговоре с «360» опровергла информацию об обмороке матери в свой день рождения. Ранее о том, что звезде «Иронии судьбы, Или с легким паром» понадобилась помощь медиков, сообщили журналисты.

Дочь знаменитости актриса Ксения Хаирова назвала эти сообщения бредом.

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«Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль. Я приехала домой в три часа ночи и вместе с мамой отметили ее успешное выступление и день рождения. Все хорошо, спасибо», — прокомментировала она.

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Накануне 22 января народной артистке РСФСР Валентине Талызиной исполнилось 88 лет. РЕН ТВ написал, что в свой день рождения Талызина упала в обморок и ей вызвали скорую помощь. Другие издания подхватили эту новость и начали распространять ее.

Ранее о своем самочувствии рассказал 84-летний актер Александр Збруев. По его словам, у него резко подскочило давление и пришлось вызвать скорую помощь. При этом народный артист уточнил, что от госпитализации он отказался.