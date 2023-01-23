Эксклюзив 23 января 2023, 11:40 «Было высокое давление». Актер Збруев ответил на сообщения СМИ о недомогании Актер Збруев рассказал «360» о кратковременном недомогании Кинопоиск

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Советский и российский актер Александр Збруев рассказал, что его состояние нормализовалось после кратковременного недомогания. Так он прокомментировал «360» сообщения СМИ о том, что ему понадобилась экстренная медицинская помощь из-за высокого давления.

«Не знаю… нет, нормально все, спасибо. Да, было давление, но сейчас уже все нормально, слава богу», — сообщил Збруев.

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Он поблагодарил продюсера канала за внимание.

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Информацию о плохом самочувствии 84-летнего актера распространил канал5-tv со ссылкой на собственный источник. Уточнялось, что Александр Збруев почувствовал резкую боль в груди, а тонометр показал скачок давления, так что его жена Людмила Савельева вызвала «скорую». По данным СМИ, от госпитализации актер отказался.

Народный артист РСФСР Збруев сыграл в десятках фильмах и спектаклей, с начала 1960-х остается одним из ведущих артистов московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Почти в 30 фильмах исполнил главную роль. Наиболее известен ролями в картинах «Все будет хорошо», «Большая перемена», «Ты у меня одна».