Дочь Спилберга решила сниматься в порно

Дочь известного режиссера Стивена Спилберга Микаэла решила стать актрисой. Правда сниматься она собралась в фильмах для взрослых.

По словам 23-летней Микаэлы ее родители скорее «заинтригованы», чем разочарованы таким решением, пишет The Sun. Сейчас будущая порноактриса получает лицензию секс-работника в штате Теннесси. Девушка говорит, что уже готова начать сниматься в картинах с пометкой 18+.

Свой выбор жанра он объяснила усталостью от того, что ей говорят о ненависти к своему телу. «И я также устала от ежедневной работы, которая меня не удовлетворяет», — пожаловалась Микаэла.

Как заявила Микаэла, снимаясь в порнофильмах, она чувствует, что сможет удовлетворить других людей. Она добавила, что «не чувствует себя оскорбленной», и выразила надежду, что новая работа поможет ей больше не зависеть финансово от родителей.

Микаэла впервые рассказала о своем желании стать порнозвездой в соцсетях в начале февраля. Девушка также разместила ряд видеозаписей собственного производства на сайте PornHub. Позже она их удалила, но только на время. Девушка решила не публиковать их до тех пор, пока ее заявка на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси не будет одобрена.

Микаэла уже сообщила о новой карьере родителям. Девушка уверена, когда они увидят ее успехи, то скажут, что вырастили «очень уверенную в себе юную леди».

Микаэла Джордж Спилберг — младший ребенок из семи детей Стивена Спилберга. Кинорежиссер вместе со своей второй супругой удочерили девочку.

А вот у одной из популярнейших порноактрис Райли Рид ее работа вызвала полное непонимание со стороны родителей и близких. Самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub поделилась о несчастьях, которые возникли у нее в жизни из-за карьеры порнозвезды. Теперь Рид никому не советует идти в порно.