Самая популярная порноактриса рассказала об одиночестве и проблемах из-за карьеры

Одна из популярнейших порноактрис, а также самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub поделилась о несчастьях, которые возникли у нее в жизни из-за карьеры. Она не советует идти в порно.

Райли Рид выложила видео с ответами на вопросы на своем YouTube-канале.

По ее словам, особенно тяжело ей было в личных отношениях. Парни не воспринимали ее всерьез, хотели заставить ее уйти из порно.

«Однажды мы встречались с парнем два года и основной проблемой в отношениях был тот факт, что я занимаюсь порно. Лишь после нашего расставания он признался, что иногда ему даже не хотелось целоваться со мной», — рассказала Рид.

Актриса не верит в счастливый конец для себя. «Я хочу потратить свою старость и свои сбережения на убежище для собак. Буду такой сумасшедшей собачницей, у которой будет сотня псов и они будут любить меня, и я их, потому что **** (к черту) людей».

Она пояснила, что близость для нее не имеет сексуальный контекст. По ее словам ей нравится простые прикосновения к своему лицу, так как это дает ей ощущение защиты. «Для меня близость — это не что-то сексуальное. Делиться моментом, делиться радостью, смехом. Я хочу близости в своей жизни», — отметила она.

У Райли огромные проблемы и в отношениях с родителями. Мать не захотела общаться с дочерью, когда та заподозрила, что ею пользуются из-за денег, а отец попросту отвернулся и не хочет общаться. Райли говорит, что очень скучает, и ей от этого «очень хреново» и «очень больно».

«Я потеряла свою семью. Я не разговариваю с моими братьми и сестрами. Они либо пытаются использовать меня, либо, как отец, не хотят быть замеченными в моей компании», — пожаловалась Райли.

По ее мнению, съемки в порно очень усложняют жизнь — начиная от венерических заболеваний и заканчивая осуждением общества. «Каждый раз, как меня спрашивают стоит ли идти в порно — ответ „нет“», — заключила актриса, указав, что в будущем хотела бы уйти из этой индустрии.