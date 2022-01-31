Дочь режиссера Мережко предложила перенести похороны отца

Мария, дочь режиссера и сценариста Виктора Мережко, который умер 30 января, хочет перенести похороны отца. Об этом NEWS.ru рассказал друг семьи, режиссер Вячеслав Моцардо.

Дочь режиссера боится, что к похоронам не успеют как следует подготовиться.

«Дочь Виктора Ивановича Мария сообщила мне сегодня утром, что машина с гробом отправится из Санкт-Петербурга в Москву завтра утром, следом приедет [его сын] Иван. Она считает, что похороны лучше провести не завтра, 1 февраля, а послезавтра, 2 февраля. Мария сказала: „Все слишком спешно, толком тогда не успеют ни бумаги собрать, ни привести в порядок тело. Это будет тяп-ляп, абы как“», — пояснил Моцардо.

Сценарист фильмов «Родня» и «Полеты во сне и наяву» скончался в возрасте 84 лет.