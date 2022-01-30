Умер народный артист России, режиссер Виктор Мережко. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Виктор Иванович Мережко родился в 1937 году на хуторе Ольгенфельд, сейчас это территория Ростовской области. Летом текущего года режиссеру могло бы исполниться 85 лет.

Виктор Мережко носил звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста России. Он учился в знаменитом ВГИКе, уже на втором курсе снял свою первую киноленту «Зареченские женихи», картина была короткометражной.

Всего по сценариям Виктора Мережко сняли 50 кинокартин и два мультипликационных фильмов. Среди его работ такие ленты, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», все они стали настоящими кинохитами в советское время.

Начиная с 90-х годов прошлого века Мережко стал выступать в кино и в качестве актера. Он снимался в таких проектах, как «Рэкет» (1992) и сериал «Крот» (2001—2002). Также в 1989–1995 годах Виктор Мережко был ведущим популярной телепрограммы «Кинопанорама». Как режиссер он работал над различными фильмами и сериалами, в числе которых «Сонька — Золотая Ручка».