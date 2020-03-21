Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла сообщения о госпитализации актрисы.

«У нас все нормально, ничего не случилось, не считая коронавируса, который влез в жизнь каждого человека, все остальное — прекрасно. Она чувствует себя по мере возможностей, скажем, хорошо для ее возраста, для нынешней ситуации в стране и погодных явлений. Так что с ее самочувствием все хорошо», — рассказала Олеся в разговоре с РИА «Новости».

Телеканал Рен-ТВ несколько часов назад сообщил, что Нина Русланова доставлена в больницу из-за проблем с сердцем.

В январе актрисе и ее родственникам дважды приходилось опровергать информацию о госпитализации Руслановой.

Нине Руслановой 74 года. Среди ее самых известных фильмов «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Короткие встречи».