Русланова второй раз за 3 дня опровергла свою госпитализацию

Народная артиста России Нина Русланова опровергла информацию о госпитализации и проблемах с сердцем. В разговоре с «360» она назвала публикации СМИ и Telegram-каналов ерундой.

«Нет, это ерунда», — сказала Русланова на вопрос «360» о госпитализации.

Об ухудшении самочувствия артистки сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, Русланову госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Дочь актрисы также опровергла данные о госпитализации. По ее словам, Русланова «чувствует себя нормально, для своего возраста — приемлемо», передает РИА «Новости».

Это уже второй раз за три дня, когда актрисе и ее родственникам приходится опровергать госпитализацию. Как писали СМИ, 16 января Русланова пожаловалась на боли в области сердца и аритмию. Медики предложили ей госпитализацию, но актриса отказалась.

Нине Руслановой 74 года. Среди ее самых известных фильмов «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Короткие встречи».