Дочь Миллы Йовович спела на русском языке

К девочке присоединилась ее сестра Дашиэл. Вместе они исполнили детскую песню «Антошка» на русском языке. Дядя Ти Ти аккомпанировал дочкам Йовович, который находится на карантине вместе с ними. Видеозапись исполнения появилась на личной странице Эвер в Instagram.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят», — подписала она снимок.

Поклонники восхитились ее талантом. В комментариях они написали: «Боже, как это мило! Умнички», «Ого! Как круто поют девочки», «Русский язык потрясающий», «Здорово».

Ранее Милла Йовович поделилась видеороликом, на котором Эвер рассказывает сказку на русском языке. Автором стала сама девочка. Герои сказки - крыса Поля и жаба Лариса, которые дружат и ужинают вместе.