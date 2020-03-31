Милла Йовович научила дочь русскому языку во время карантина

На своей странице Йовович выложила видео, где девочка на русском языке читает сказку про крысу Полю и жабу Ларису, которую сочинила сама. Главные героини, по сюжету, дружат и ужинают вместе.

Актриса написала, что это «супер глупо и восхитительно».

«Если вы говорите по-русски, это действительно весело!» — заключила она.

Ранее стало известно, что американский актер, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето провел стрим с Анастасией Ивлеевой и еще двумя ведущими программы «Орел и решка». Ивлеева на ломаном английском рассказала, что она популярна в России и пригласила Джареда в свое шоу, когда закончится эпидемия коронавируса. Певец принял приглашение, заявив, что ему будет приятно поучаствовать в программе. Также Джаред рассказал, что уже снимался в российском шоу — был у Ивана Урганта.