    31 марта 2020, 17:11

    Милла Йовович научила дочь русскому языку во время карантина

    Дарья Морозова

    Американская актриса Милла Йовович рассказала, что научила свою 12-летнюю дочь Эвер русскому языку. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Instagram актрисы.

    На своей странице Йовович выложила видео, где девочка на русском языке читает сказку про крысу Полю и жабу Ларису, которую сочинила сама. Главные героини, по сюжету, дружат и ужинают вместе.

    Актриса написала, что это «супер глупо и восхитительно».

    «Если вы говорите по-русски, это действительно весело!» — заключила она.

    Ранее стало известно, что американский актер, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето провел стрим с Анастасией Ивлеевой и еще двумя ведущими программы «Орел и решка». Ивлеева на ломаном английском рассказала, что она популярна в России и пригласила Джареда в свое шоу, когда закончится эпидемия коронавируса. Певец принял приглашение, заявив, что ему будет приятно поучаствовать в программе. Также Джаред рассказал, что уже снимался в российском шоу — был у Ивана Урганта.