Дочь Меладзе показала фото нового возлюбленного

Дочь певца Валерия Меладзе Инга нашла нового возлюбленного. Об этом сообщил Теlеgrаm-канал «Антиглянец».

Девушка закрутила роман с Денисом Давыдовым — сооснователем студии дизайна N3 Design.

Официально о новом избраннике дочь Меладзе не говорила. Однако она выкладывает в Stоriеs в Instagram фотографии и видео с возлюбленным. Сейчас пара отдыхает в Сочи, местные пейзажи Инга публикует в соцсети.

По данным СМИ, Меладзе одобрил нового молодого человека дочери.

В 2019 году старшая дочь Валерия Меладзе подала на развод, напомнил сайт «Дни.ру». Она рассталась с Нури Вергезе после двух лет брака. До свадьбы молодые люди встречались несколько лет.

Ранее подписчики Елизаветы Арзамасовой заметили кольцо на безымянном пальце актрисы во время одного из прямых эфиров в Instagram. По оценкам экспертов, оно стоит как минимум 600 тысяч рублей. Отношения между возлюбленными начались, когда звезде сериала «Папины дочки» не было 18 лет, предположила ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина.