Арзамасова дала повод для слухов: на ее безымянном пальце заметили кольцо

По словам Родиной, Арзамасова использовала активную жестикуляцию во время одного из прямых эфиров в соцсети Instagram, чтобы подписчики смогли заметить кольцо на ее безымянном пальце. Экс-супруга Авербуха также не исключила, что все это могло быть «показухой», чтобы показать своей коллеге по сериалу «Папины дочки» Мирославе Карпович, что у нее также есть личная жизнь.

Сайт «Утро.ру» напомнил, ранее в СМИ стала появляться информация о том, что Карпович якобы встречается с актером Павлом Прилучным.

Родина предположила, что Арзамасова хотела показать, что находится в отношениях с богатым и успешным мужчиной, именно поэтому она так настойчиво «крутила кольцом» перед камерой. По оценкам экспертов, оно стоит от 600 тысяч рублей.