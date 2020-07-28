28 июля 2020, 15:40
Арзамасова дала повод для слухов: на ее безымянном пальце заметили кольцо
Елизавета Арзамасова, актриса, дала повод для слухов о свадьбе с фигуристом Ильей Авербухом. Елена Родина, ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания, предположила, что отношения между возлюбленными начались, когда Лизе не было 18 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По словам Родиной, Арзамасова использовала активную жестикуляцию во время одного из прямых эфиров в соцсети Instagram, чтобы подписчики смогли заметить кольцо на ее безымянном пальце. Экс-супруга Авербуха также не исключила, что все это могло быть «показухой», чтобы показать своей коллеге по сериалу «Папины дочки» Мирославе Карпович, что у нее также есть личная жизнь.
Сайт «Утро.ру» напомнил, ранее в СМИ стала появляться информация о том, что Карпович якобы встречается с актером Павлом Прилучным.
Родина предположила, что Арзамасова хотела показать, что находится в отношениях с богатым и успешным мужчиной, именно поэтому она так настойчиво «крутила кольцом» перед камерой. По оценкам экспертов, оно стоит от 600 тысяч рублей.