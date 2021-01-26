Дочь Легкоступовой обвинили в надругательстве над телом матери

По данным СМИ, близким певицы якобы грозит тюремный срок за надругательство над телом. По завещанию, прах Легкоступовой должен быть поделен на две части. Одну нужно было захоронить на Троекуровском кладбище, вторую — развеять над морем в Крыму.

«Для бабушки новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом, и она до сих пор не может прийти в себя. Я не понимаю, насколько можно быть бесчеловечным и жестоким, чтобы сказать, что семья надругалась над телом! Мы исполнили прижизненную волю нашей мамы», — передает Пятый канал слова Бриль.

Дочь певицы отметила, что такие сплетни распускают люди, которым невыгодно расследование гибели ее матери. Так они, по ее мнению, переводят внимание. Бриль также не исключила, что это может быть «банальный меркантилизм и желание получить все наследство».

Адвокат семьи покойной артистки Сергей Жорин заявил, что родственники Легкоступовой соблюли все нормы закона при кремировании и развеивании праха. Кроме того, ее волеизъявление задокументировано. По его словам, в этом мероприятии участвовали официальные государственные органы.