Названа сумма наследства Валентины Легкоступовой

Стоимость активов, которые остались от ушедшей из жизни артистки Валентины Легкоступовой, составляет около 10 миллионов рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил представляющий интересы семьи певицы адвокат Сергей Жорин.

Он опроверг сообщения СМИ о многомиллионном наследстве, которое достанется родным певицы.

«Мы с Анеттой (дочь Валентины Легкоступовой — прим. ред) примерно посчитали, сколько же на самом деле составляет примерная стоимость наследственной массы. К сожалению, это никакие не 100 миллионов рублей, а где-то от восьми до 10 миллионов рублей», — заявил адвокат.

Жорин пояснил, что эта сумма складывается из цены квартиры в московском районе Текстильщики и загородного дома. Из полученной суммы нужно вычесть выплаты по долгам и кредитам. В результате останется не более 10 миллионов рублей.

Юрист отметил, что журналисты могли приписать Легкоступовой владение квартирой в Каретном Ряду, где она когда-то жила. Но на момент смерти она не владела этой жилплощадью.

По словам адвоката, для родных певицы самым ценным наследством остается память о ней, включая ее песни. Но особой материальной ценности это не имеет.

Ранее в СМИ появилась информация, что вдовец артистки Юрий Фирсов заявил права на все ее имущество, включая авторские права на произведения. Он заявил, что намерен начать сольную карьеру и исполнять ее песни.

Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет в августе этого года. Последние несколько дней своей жизни она провела в состоянии комы в больнице. К врачам ее привезла дочь Анетта Бриль. Она нашла нетрезвую мать с пробитой головой в компании отчима Юрия Фирсова. После операции по удалению гематомы певица впала в кому.

По факту смерти певицы следователи начали проверку. Пока они рассматривают две версии: несчастный случай и причастность мужа. Сам Фирсов утверждает, что Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.

Анетта Бриль обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль ход проверки всех обстоятельств смерти матери. Глава ведомства поручил внимательно изучить полученную информацию.