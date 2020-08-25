Дочь Яковлевой вышла замуж за актера Замотаева

По данным сайта «Утро.ру», Замотаев старше своей избранницы на 10 лет. Для нее это первый брак, а для него — уже третий.

Яковлева одобрила выбор своей дочери.

«Они не ругаются, не ссорятся. Для меня самое главное, что дочери комфортно», — пояснила актриса.

Козакова рассказала, что познакомилась с супругом два года назад, во время кинофестиваля. Она уточнила, что он стал первым человеком, с которым ей реально захотелось создать семью.

Ранее Роза Сябитова, российская телесваха, соведущая программы «Давай поженимся!», рассказала, как переживала кончину своего супруга. Она также раскритиковала поведение блогера Екатерины Диденко.

Сябитова заявила, что на протяжении десяти лет не подпускала к себе мужчин после смерти супруга. Таким образом она прокомментировала новые отношения Диденко, которая потеряла мужа в феврале этого года. Телесваха не согласна с поведением «аптечного» блогера Диденко. Она считает, что подобное поведение говорит о наплевательском отношении к социуму. Она подчеркнула, что нынешнему поколению уже не удастся удалить ничего из Сети, и дети узнают об этом поступке.