Роза Сябитова раскритиковала блогера Екатерину Диденко

Сябитова заявила, что на протяжении десяти лет не подпускала к себе мужчин после смерти супруга. Таким образом она прокомментировала новые отношения Диденко, которая потеряла мужа в феврале этого года.

Напомним, блогер отмечала свой день рождения в московской бане. В разгар вечеринки гости кинули в бассейн сухой лед, который привел к смерти двух человек. Среди погибших оказался муж Диденко. Через несколько месяцев после трагедии блогер заявила, что намерена жить дальше, сделала пластическую операцию по увеличению груди и вступила в новые отношения.

Телесваха не согласна с поведением «аптечного» блогера Диденко. Она считает, что подобное поведение говорит о наплевательском отношении к социуму. Она подчеркнула, что нынешнему поколению уже не удастся удалить ничего из Сети, и дети узнают об этом поступке.

Супруг телеведущей Михаил Сябитов скончался в 1993 году после шести лет брака с Розой. По словам свахи, она строго соблюдала траур. Уже потом у нее появился мужчина, так как «молодое тело требовало».

«Но я это делала тихо, чтобы, не дай бог, дети не узнали», — приводит слова телеведущей сайт «Утро.ру».