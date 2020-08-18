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    18 августа 2020, 12:09

    Роза Сябитова раскритиковала блогера Екатерину Диденко

    Анастасия Кременчугская

    Роза Сябитова, российская телесваха, соведущая программы «Давай поженимся!», рассказала, как переживала кончину своего супруга. Она также раскритиковала поведение блогера Екатерины Диденко. Об этом сообщил сайт «Собеседник».
    Роза Сябитова раскритиковала блогера Екатерину Диденко

    Сябитова заявила, что на протяжении десяти лет не подпускала к себе мужчин после смерти супруга. Таким образом она прокомментировала новые отношения Диденко, которая потеряла мужа в феврале этого года.

    Напомним, блогер отмечала свой день рождения в московской бане. В разгар вечеринки гости кинули в бассейн сухой лед, который привел к смерти двух человек. Среди погибших оказался муж Диденко. Через несколько месяцев после трагедии блогер заявила, что намерена жить дальше, сделала пластическую операцию по увеличению груди и вступила в новые отношения.

    Телесваха не согласна с поведением «аптечного» блогера Диденко. Она считает, что подобное поведение говорит о наплевательском отношении к социуму. Она подчеркнула, что нынешнему поколению уже не удастся удалить ничего из Сети, и дети узнают об этом поступке.

    Супруг телеведущей Михаил Сябитов скончался в 1993 году после шести лет брака с Розой. По словам свахи, она строго соблюдала траур. Уже потом у нее появился мужчина, так как «молодое тело требовало».

    «Но я это делала тихо, чтобы, не дай бог, дети не узнали», — приводит слова телеведущей сайт «Утро.ру».

    Новости SMI.FM