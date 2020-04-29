Дочь экс-солистки «Демо» избили в США

Дочь бывшей солистки группы «Демо» Александры Зверевой избили подростки в США. Девочки начали задирать Василису, а потом началось рукоприкладство. В итоге нападавших арестовали полицейские.

«На мою 16-летнюю дочь Василису вчера в районе 19:00 было совершено разбойное нападение с нанесением увечий», — написала Зверева в Instagram.

Она рассказала, что все произошло в Лос-Анджелесе. Девушка занималась спортом вместе с подругой рядом с домом, а затем пошла перекусить. В очереди их начали задирать темнокожие девочки-подростки и парень, но на их колкости никто не реагировал.

«Тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее iPhone и стала убегать. Моя Васенька бросилась за ней. Вся темнокожая компания сорвалась с места и рванула за своей лидершей», — поделилась исполнительница в своем посте.

В итоге девушка и ее обидчики оказались в безлюдном месте. Там подростки начали бить Василису кулаками по лицу и локтями по голове. Когда девушка упала на землю, избиения продолжились уже ногами. Все это увидел охранник и вызвал полицию.

«Вася с провалами в памяти и ничего не понимая вернулась к подруге вся кровоподтеках и с заплывающим глазом и гудящей головой. Через пару минут появились полицейские.Темнокожих девочек арестовали, Вася их опознала», — отметила Зверева.

Исполнительница вместе с дочерью живет в США. Раньше она была солисткой российской группы «Демо», а теперь занимается блогерством и выпуском одежды для беременных женщин.