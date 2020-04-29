В больнице Екатеринбурга объяснили, с чего начался конфликт хулигана и скорой
Бригада скорой помощи 28 апреля приехала по экстренному вызову в дом на улице Амундсена. Медики поднялись в квартиру, а водитель остался их ждать в машине. Из подъезда вышел нетрезвый молодой человек. Он подошел к водителю и стал вести себя агрессивно.
«Всего-навсего этому человеку нужна была зажигалка, которую водитель предоставить не смог, так как не курит. Это вызвало еще большую агрессию», — сообщил Рузанов.
После этого парень попытался влезть в скорую, но водитель его оттолкнул и закрылся в машине. Это еще больше раззадорило молодого человека. Он поднял с дороги камни и начал их кидать в автомобиль.
Водитель, к счастью, никаких действий не предпринял. Он поступил абсолютно грамотно: попытался уехать, но человек бегал за машиной и швырял камниЕвгений Рузанов.
В итоге для госпитализации пациента пришлось вызвать еще одну бригаду скорой. Ведь у первой оказались разбиты лобовое, боковое и заднее стекла. Медики и водитель не пострадали. У них пока выходной, а потом они выйдут на работу.
«Данную ситуацию можно трактовать как препятствие к оказанию помощи пациенту. Мы рассматриваем возможность подачи заявления с целью судебных разбирательств», — подчеркнул Рузанов.
Он подтвердил, что хулиган участвовал в той же драке, что и госпитализированный пациент. Дебошира задержали. Им занимается полиция. Следственный комитет по региону начал проверку.