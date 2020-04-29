В больнице Екатеринбурга объяснили, с чего начался конфликт хулигана и скорой

Пьяный мужчина пристал к водителю скорой помощи в Екатеринбурге и разбил ему стекло. Спусковым крючком для хулигана стало то, что работник скорой не дал ему зажигалку. Об этом «360» рассказал заместитель главврача скорой Екатеринбурга Евгений Рузанов.

Бригада скорой помощи 28 апреля приехала по экстренному вызову в дом на улице Амундсена. Медики поднялись в квартиру, а водитель остался их ждать в машине. Из подъезда вышел нетрезвый молодой человек. Он подошел к водителю и стал вести себя агрессивно.

«Всего-навсего этому человеку нужна была зажигалка, которую водитель предоставить не смог, так как не курит. Это вызвало еще большую агрессию», — сообщил Рузанов.

После этого парень попытался влезть в скорую, но водитель его оттолкнул и закрылся в машине. Это еще больше раззадорило молодого человека. Он поднял с дороги камни и начал их кидать в автомобиль.

Водитель, к счастью, никаких действий не предпринял. Он поступил абсолютно грамотно: попытался уехать, но человек бегал за машиной и швырял камни Евгений Рузанов.

В итоге для госпитализации пациента пришлось вызвать еще одну бригаду скорой. Ведь у первой оказались разбиты лобовое, боковое и заднее стекла. Медики и водитель не пострадали. У них пока выходной, а потом они выйдут на работу.

«Данную ситуацию можно трактовать как препятствие к оказанию помощи пациенту. Мы рассматриваем возможность подачи заявления с целью судебных разбирательств», — подчеркнул Рузанов.

Он подтвердил, что хулиган участвовал в той же драке, что и госпитализированный пациент. Дебошира задержали. Им занимается полиция. Следственный комитет по региону начал проверку.