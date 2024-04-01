Знаменитости 01 апреля 2024, 10:36 Дочь Дмитрия Маликова отсудила у калужской фабрики 100 тысяч рублей Shot: Стефания Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики РИА «Новости»

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Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания выиграла суд против калужской швейной фабрики и получила компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Предпринимательница была недовольна качеством пошива новой коллекции для своего бренда DRESS BY STESHA, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летняя Стефания внесла предоплату за пошив платьев и блуз на швейном производстве в Калуге — 100 тысяч рублей. Девушка уже пользовалась услугами этой фабрики в течение полутора лет. Однако последняя партия товаров, предназначенных для продажи под брендом DRESS BY STESHA, не оправдала ее ожидания, поэтому она отказалась платить оставшуюся сумму в размере 117 тысяч рублей.

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Владелец фабрики, индивидуальный предприниматель Эрмек Жаркынбаев, обратился в суд, но не смог предоставить доказательств того, что работа была выполнена должным образом. Ему пришлось вернуть девушке аванс. По словам бизнесмена, причиной недовольства Стефании стала смена технологов на ее стороне, которые не приняли работу калужских швей.

Весеннюю и все последующие коллекции DRESS BY STESHA отошьют на другом производстве. Стоимость платья этого бренда в среднем составляет 30 тысяч рублей.

Елена Маликова рассказала «360», что ее дочь открыла собственную компанию в 2020 году. У организации есть свой магазин и производство, которое иногда не справляется с объемами.