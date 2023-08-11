Эксклюзив 11 августа 2023, 12:55 Не получила ни одной вещи. Дочь Дмитрия Маликова подаст в суд на ИП из Калуги Елена Маликова сообщила, что ее дочь Стефания подаст в суд на ИП из Калуги РИА «Новости»

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Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания готовится подать в суд на индивидуального предпринимателя из Калуги. Об этом сообщила «360» ее мать, супруга артиста Елена Маликова.

Telegram-канал Mash написал, что предприниматель из Калуги якобы подал в суд на Стефанию Маликову, владеющую одежной компанией Dressbystesha. По словам мужчины, фирма не выплатила ему 136 тысяч рублей за пошив одежды.

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Не знала о существовании ИП

Маликова-старшая рассказала, что ее дочь открыла собственную компанию в 2020 году. У организации есть свой магазин и производство, которое иногда не справляется с объемами.

В подобных случаях Стефания заказывает пошив у сторонних компаний. Одной из них и стал ИП из Калуги, о существовании которого дочь певца даже не знала.

«Общались, как теперь оказалось, через подставное лицо — некую Евгению, которая рассказывала о своем производстве в Московской области и, получив аванс, не пошила и не передала заказчику ни одной заказанной вещи», — отметила Елена Маликова.

Досудебная претензия

В Dressbystesha разобрались с Евгенией на словах и выяснили все обстоятельства. В середине июля компания направила предпринимателю из Калуги досудебную претензию, жена артиста предоставила «360» копию документа.

В претензии указали, что 9 января 2023 года ООО «Дрессбайстеша» и ИП заключили договор на изготовление продукции. Стороны согласовали спецификацию, и 24 апреля компания Стефании Маликовой перечислила бизнесмену 100 200 рублей в качестве аванса.

«Сторонами был согласован крайний срок поставки изделий — 1 мая 2023 года. До настоящего момента ни одного заказанного изделия согласно указанной спецификации в адрес ООО „Дрессбайстеша“ подрядчиком не поставлено», — написали составители претензии.

В документе от бизнесмена потребовали вернуть аванс. В противном случае компания дочери Маликова пообещала обратиться в Арбитражный суд Москвы.

Готовятся документы о взыскании аванса, которые будут направлены в суд в ближайшее время Елена Маликова

Почему у компании появились убытки

Авторы Mash также написали, что бизнес дочери композитора будто бы идет не очень хорошо, а за годы работы убыток фирмы составил 1,4 миллиона рублей при выручке почти в 10 миллионов. Супруга певца разъяснила ситуацию.

«В 2022 году моя дочь, Стефания, открыла магазин в центре Москвы и перевезла неподалеку собственное производство. Помещения взяты в аренду, в них сделан значительный ремонт, на что были потрачены немалые деньги, ею же заработанные. Отсюда такие расходы, без которых не обходится ни один бизнес», — рассказала Маликова-старшая.

Собеседница «360» добавила, что Dressbystesha успешно ведет деятельность и создает рабочие места. Компания платит все налоги, заверила мать создательницы бизнеса.

«Сама Стефания в свои 23 года с удовольствием трудится, сама зарабатывает, занимается организацией и творчеством одновременно каждый день. Я этого искренне желаю всей нашей российской молодежи!» — заключила Елена Маликова.