Знаменитости 17 мая 2023, 02:27 Выступление Варум и Агутина потребовали отменить в Краснодаре из-за их позиции по СВО Общественник Изюмов призвал запретить выступление Варум и Агутина в Краснодаре Кинопоиск

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В Краснодаре общественники потребовали отменить концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина из-за их позиции по СВО. С инициативой выступил глава Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов, его процитировал «Блокнот Краснодар».

«У нас однозначная позиция, люди которые выступают против СВО — не могут зарабатывать деньги на российских гражданах, поэтому будем предпринимать меру, чтобы такие артисты не проводили в нашем городе и крае свои концерты», — заявил Изюмов.

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Концерт Варум и Агутина анонсировали на 13 и 14 сентября в Центральном концертном зале. Стоимость билетов составляет от трех до 12 тысяч рублей. Издание сообщило, что половина билетов уже раскуплена.

В сентябре 2022 года активисты попросили главу Ставрополья запретить выступления Клавы Коки и Агутина на местном фестивале «На высоте». Агутин ранее выступал со сцены с критикой спецоперации, и мог повторить это снова, чего опасались представители коренных народов Ставрополья.