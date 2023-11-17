Знаменитости 17 ноября 2023, 03:04 Дочь Абдулова пошла по стопам отца и снялась в кино Дочь Александра Абдулова Евгения снялась в семейной новогодней комедии Кинопоиск

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Единственная дочь народного артиста Александра Абдулова 16-летняя Евгения снялась в семейной новогодней комедии в роли второго плана. Картина «Баба Мороз и тайна Нового Года» режиссера Андрея Богатырева выйдет в прокат 30 ноября, сообщило издание kp.ru.

Главные роли в картине исполнили Максим Лагашкин, Татьяна Орлова, Юлия Александрова, Иван Стебунов, Виктор Бычков. Евгения Абдулова играет одну из сестер, которые загадали желание для Бабы Мороза.

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Как сообщает издание, это вторая работа Абдуловой в кино. Шесть лет назад она сыграла в картине Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Ее партнер по фильму Максим Аверин отметил, что девочка вполне может стать режиссером.

Сама Евгения пока не решила, по какой стезе пойдет. В окружении Абдуловых говорят, что девочка пошла в отца не только внешностью, но и характером.

Александр Абдулов вошел в пятерку актеров советского кино, чью внешность посчитали эталоном мужской красоты. Он оказался в компании Олега Видова, Владимира Коренева, Андрея Харитонова и Вячеслава Тихонова.