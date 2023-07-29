Знаменитости 29 июля 2023, 04:15 Названы пять актеров СССР, чью красоту посчитали эталоном ОСН: красота актеров СССР Тихонова и Харитонова считается эталонной Актер Вячеслав Тихонов / Кинопоиск

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Названы пять советских актеров, красоту которых многие считают эталонной. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Первым в списке оказался актер Олег Видов. В свое время артист был очень популярен, на него возлагали большие надежды и верили в его успех в отечественном кинематографе. Несмотря на большой потенциал, он закончил карьеру и уехал из СССР. Сейчас поклонники помнят его благодаря роли в фильме «Всадник без головы».

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Вторым эталонным красавцем назвали Владимира Коренева. Многие советские зрители находили артиста очень привлекательным. Свою известность мужчина получил по роли в картине «Человек-амфибия».

Андрей Харитонов стал третьей знаменитостью, чья красота надолго пленила поклонников. Артист был очень обаятельным в молодости, а особенный шарм ему придавала странная загадочность. Мужчину запомнили по главной роли в фильме «Овод».

Четвертым актером в перечне стал Александр Абдулов. В советском кино у знаменитости — много успешных работ. На пике славы артист был настоящей звездой, фанаты до сих пор вспоминают его творчество с теплотой в душе.

Пятым эталонным красавцем оказался Вячеслав Тихонов. Одно из самых узнаваемых его появлений — роль Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны».