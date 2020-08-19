Добрынин озвучил свое мнение о смерти Легкоступовой

Он рассказал, что сначала даже не поверил в смерть артистки. Также сейчас Добрынин не верит версии, что Легкоступова умерла в результате совместных возлияний с мужем. Кроме того, музыканту не кажется достоверной история дочери артистки, которая заявила, что не могла попасть к матери.

«Комментариям дочери я как-то не очень верю! Хоть и соболезную такой потере, сам недавно маму похоронил. Мое мнение, это трагический несчастный случай, и жаль, что Валя, встретив свою любовь, так недолго была счастлива», — заключил Добрынин.

Ранее близкая подруга умершей Валентины Легкоступовой, певица Ольга Зарубина, заявила, что муж артистки Юрий Фирсов пытается заработать на ее смерти.

Фирсов побывал на нескольких ток-шоу, в том числе у Андрея Малахова. Зарубина сказала, что такое поведение вызывает у нее непонимание и «небольшой шок». Также Зарубина думает, что Фирсов не слишком переживал из-за смерти супруги. По ее мнению, он не выглядел опечаленным и скорбящим.