Добрынин из «Сватов» расстроил поклонников состарившимся лицом

За время перерыва в съемках сериала «Сваты» многие актеры изменились внешне далеко не в лучшую сторону. Например, Олеся Железняк и Татьяна Кравченко ощутимо поправились.

Не миновала подобная участь и Николая Добрынина. У него добавилось седых волос, появились заметные мешки под глазами. Зрители считают, что он стал похож на дедушку, и очень огорчаются по этому поводу.

Другой актер сериала Михаил Трухин сообщил, что новый сезон сериала может оказаться последним.

Ранее Федор Добронравов, исполнитель одной из главных ролей, назвал дату выхода седьмого сезона сериала. Актер сообщил, что скорее всего новый сезон выйдет в 2021 году. Впрочем, по его же словам, это не точная информация.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет», — поделился Добронравов.