Добронравов назвал дату премьеры «Сватов-7»

Новый сезон сериала «Сваты» подарит зрителям новых актеров. Юную Валентину сыграет Мария Тарасова. Историю взаимоотношений молодых Ивана Будько и его возлюбленной Вали на экране воплотят Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — рассказал Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Степановича Будько.

Известно, что часть сезона будет посвящена фантазиям главных героев, которые ведут жизнь помещиков XIX века. Одну из серий посвятят бракосочетанию Жени Ковалевой. Ее избранником станет англичанин Джек, которому Женя в шестом сезоне помогала доставить письмо времен Великой Отечественной войны адресату.