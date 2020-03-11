Добронравов объявил об окончании съемок «Сватов-7»

Полюбившийся россиянам сериал «Сваты» ушел на каникулы. Актер Федор Добронравов объявил об окончании съемок седьмого сезона комедийной истории о двух семьях.

«Съемки приостановлены на то время, пока идет зима. Зимние серии уже отсняты, а для летних еще рано», — рассказал Добронравов. Его слова привел сайт «Интересная Россия».

По словам актера, съемки проходили в основном в Белоруссии. Об этом периоде у него остались самые чудесные впечатления. Особенно ему понравились съемки на Масленицу. А вот где режиссеры будут снимать летние серии, пока остается неизвестным: об этом не знают даже сами режиссеры.

«Думаю, что в июле начнется очередной этап работы над „Сватами“. Будут ли снимать в Белоруссии или в другом месте, пока не знаю», — добавил Добронравов в интервью, которое опубликовал сайт Kp.Ru.

По сюжету «Сватов», молодая семья решила отправиться на отдых. За дочкой Женей они попросили присмотреть своих родителей, бабушек и дедушек Жени с обоих сторон. Сваты активно принялись воспитывать внучку, при этом взгляды на педагогический процесс у московских интеллигентов и деревенских жителей оказались часто совершенно противоположными. В течение всего сериала сваты попадают в разные комические ситуации, но при этом умудряются не рассориться и всегда найти общий язык. Или не найти — но без конфликта не было бы и сериала.

Режиссер Андрей Яковлев ранее заявлял, что седьмой сезон «Сватов» станет последним. Новый сезон выйдет на экраны после того, как отснимут и смонтируют летние сцены: их доснимут весной.