Седьмой сезон «Сватов» станет последним — режиссер Андрей Яковлев
Режиссер украинского комедийного телесериала «Сваты» Андрей Яковлев подчеркнул, что седьмой сезон, скорее всего, окажется последним. Об этом сообщил сайт Privet-Rostov.ru.
По информации «Экономика сегодня», седьмой сезон сериала почти полностью отсняли. Весной нужно закончить летние эпизоды, и уже после этого новые «Сваты» выйдут на экраны.
«Надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — заявил Яковлев. Режиссер не подтвердил слухи о том, что сейчас переснимается уже готовый материал.