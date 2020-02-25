По информации «Экономика сегодня», седьмой сезон сериала почти полностью отсняли. Весной нужно закончить летние эпизоды, и уже после этого новые «Сваты» выйдут на экраны.

«Надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — заявил Яковлев. Режиссер не подтвердил слухи о том, что сейчас переснимается уже готовый материал.