04 апреля 2024, 16:30
«До вентиляции легких недалеко». Самойлова — о здоровье попавшей в больницу дочери
Модель Самойлова записала рекламный ролик из больничной палаты дочери Леи
Средняя дочка модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лея проходит лечение от обострившейся астмы в больнице. Ее состояние особо не улучшается, сообщила мама пациентки в своем Instagram*.
«Вчера было очень плохо, у нее была сатурация 91. А все, что ниже 90 — это уже и до вентиляции легких недалеко. Но сегодня как будто стало немножко получше. Будто бы начало наконец-то действовать лечение», — уточнила она.
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Самойлова пояснила, что испытывает сильный стресс из-за бронхиального спазма дочери. По ее словам, раньше в таких ситуациях Лее помогал всего один укол.
«А тут получается у нее уже было пять уколов и вот только-только-только на капельку стало лучше», — отметила она.
Самойлова показала подписчикам видео из палаты дочери. А после оттуда же начала снимать рекламу. Блогер попросила пользователей понимания и объяснила, что интеграцию запланировали еще до госпитализации ребенка.
Ранее Самойлова опубликовала в соцсетях видео, на котором рассказала о проблемах со здоровьем дочери. По дороге в больницу она показала подписчикам девочку в кислородной маске.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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