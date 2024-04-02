Знаменитости 02 апреля 2024, 13:54 Дочку Самойловой увезли в больницу в кислородной маске Дочку модели Самойловой и рэпера Джигана Лею положили в больницу из-за аллергии РИА «Новости»

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Дочери блогерши и модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лее потребовалась срочная медпомощь из-за приступа аллергии. Об этом рассказала мама девочки, опубликовав соответствующий видеоролик в своем Instagram*.

Самойлова записала видеосообщение из своего автомобиля, показав девятилетнюю дочку в кислородной маске на пассажирском переднем сиденье.

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«В этот прекрасный солнечный теплый денек мы с Леей на кислородном баллоне в сопровождении скорой едем госпитализироваться в больницу», — сообщила Самойлова.

По ее словам, весной у Леи обостряется аллергия и возникают приступы. Осмотрев девочку дома, врачи решили положить ее в больницу.

Жена Джигана также запечатлела на видео палату, в которой ребенок будет проходить лечение. Сейчас девочка дышит с помощью кислородного баллона. Лея не хочет оставаться на больничной койке, она расплакалась. Самойлова попыталась утешить дочь, пообещав, что все будет хорошо.

Ранее рэпер Джиган и Оксана Самойлова сообщили о готовности к рождению пятого ребенка. Супруги признались, что хотят еще одну девочку.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.