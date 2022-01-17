«Омикрон» выявили у жены Дмитрия Диброва

Супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину свалил с ног штамм «омикрон». Сначала она подумала, что заболела гнойной ангиной, но в итоге получила положительный ПЦР-тест.

Жена Диброва пояснила, что сначала у нее появилось странное першение в горле. Потом, уточнила «Газета.ru», к нему прибавились слабость и головная боль.

«Честно говоря, окунулась в детские „люгольные“ воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — рассказала Диброва.

Она пыталась полоскать горло раствором с солью, содой и йодом, но во время процедуры плакала от боли.

«Пошла сдать ПЦР. Так как полное ощущение, что гнойная ангина, а визуально — простой вирус. И тут ответ — „положительно“», — поделилась супруга телеведущего в Instagram.

Сейчас Полина Диброва чувствует себя лучше, но пожаловалась на начавшийся кашель и небольшую слабость.

«Первые деньки казалось, будто все сложнее, чем первый раз. Сейчас понимаю — просто по-другому. Мой первый раз был полтора года назад», — пояснила она, добавив, что соблюдает постельный режим.