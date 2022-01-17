Тесные помещения без вентиляции и никаких масок на лице. В каких случаях избежать заражения «омикроном» невозможно

Издание Fast Company рассчитало вероятность заражения штаммом коронавируса «омикрон» при различных сценариях. Например, при заходе в многолюдное тесное помещение в маске на короткое время он будет равен 2,7%. Если сделать все то же самое без маски, риск возрастет до 7,5%.

Как происходил расчет?

SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, распространяется в основном воздушно-капельным путем. Соответственно, для расчета рисков нужно понимать, как ведут себя частицы вируса в воздухе.

Находящиеся в воздухе частицы вируса со временем рассеиваются в помещении. Зараженный человек может выдыхать частицы, содержащие вирус, и чем ближе другой человек к ним, тем больше вероятность, что он их вдохнет. Чем дольше двое находятся в одной комнате, тем больше распространяется вирус. Если человек находится на улице, пространство почти бесконечно, поэтому вирус не накапливается таким же образом.

Вирусные частицы могут выделяться каждый раз, когда инфицированный человек дышит, но особенно, если его дыхание глубокое (например, при выполнении упражнений) или включает вокализацию (например, при разговоре или пении). В то время как ношение маски снижает передачу вируса, поскольку она блокирует его высвобождение.

Все варианты SARS-CoV-2 одинаково передаются по воздуху, но вероятность заражения коронавирусом зависит от трансмиссивности варианта и от того, сколько людей в настоящее время инфицированы. Например, «омикрон» является наиболее заразным вариантом. В Великобритании на 8 января он был обнаружен у 98% зараженных. Это означает, что на каждые 15 человек приходится один заболевший.

В своем исследовании Fast Company учитывала целый ряд факторов: вирусные факторы (трансмиссивность/распространенность), человеческие факторы (в маске/без маски, двигается/сидит, поет/говорит/молчит) и факторы качества воздуха (в помещении/на улице, большая комната/маленькая комната, многолюдное/малолюдное, проветриваемое/непроветриваемое помещение).

Результаты исследования

Больше всего заражению коронавирусом способствуют такие факторы, как собрание большого числа людей в закрытом плохо проветриваемом помещении, занятия спортом в таких местах и хождение без масок долгое время.

Источник фото: Fast Company

Если вы заходите в маске в многолюдное плохо проветриваемое помещение и находитесь там недолго, не разговаривая при этом, вероятность заражения равна 0,55%. Если условия те же, но вы разговариваете, она вырастает до 2,7%, кричите или поете — до 15%, занимаетесь спортом — до 32%.

Оставляем ровно те же условия, но вы уже находитесь без маски — и риск заражения резко подскакивает. При коротком сроке нахождения и молчании риск возрастает до 1,6%, при разговоре — до 7,5%, при пении и крике — до 31%, а при занятиях спортом — до 67%.

Если же оставить все те же условия, но в помещении вы будете находиться без маски долгий срок, то риск заболевания ковидом становится еще больше. При молчании — 14%, при разговоре — 54%, а при пении, крике и занятиях спортом — 99%.

Если помещение хорошо проветривается, а вы ходите там без маски долгое время, то риски заражения тоже остаются высокими. Например, если оно хорошо проветривается и там мало людей, то при крике и пении он равен 20%, а занятии спортом — 40%. Если же людей там много, то проценты подскакивают с 20 до 54 и с 40 до 84 соответственно.

Меньше всего человек подвержен риску заражения коронавирусом в маске или без, когда он находится не на многолюдной улице. В таком случае даже при занятии спортом вероятность заражения будет меньше одного процента. Если же людей будет много и он будет без маски, то она превысит 2%, а если он будет кричать или петь, то она дойдет почти до 7%.

«Омикрон» в России

В России число зараженных коронавирусом тоже начало расти из-за «омикрона». Его скорость распространения сравнивают с лесным пожаром. Например, в США ежедневно обнаруживают более миллиона новых зараженных. По сообщениям РИА «Новости», «омикрону» понадобилось пять недель для того, чтобы стать доминирующим штаммом в Нью-Йорке, тогда, как у «дельты» на это ушло двадцать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что число новых заражений в день может достичь шестизначных цифр. На это уйдет от силы несколько недель.

Наступление новой волны коронавируса можно легко отследить по статистике. До Нового года заболеваемость падала, но уже с 11 января начался стабильный рост числа зараженных. Тогда было зафиксировано более 17 тысяч новых случаев заражения, а уже 17 января — более 30 тысяч.

Еще одна опасность «омикрона» — это его способность ускользать от приобретенного иммунитета, поэтому даже те люди, которые ранее переболели ковидом или привились, не защищены от него до конца. Это еще раз подчеркивает важность соблюдения социального дистанцирования и ношения масок.

Сам коронавирус при «омикрон»-штамме тоже протекает немного иначе. Инкубационный период уменьшился до трех-пяти дней. Потеря обоняния и вкуса при нем не так распространена, как слабость в теле и сильные головные боли. Классический список симптомов — высокая температура, кашель, боль в горле, насморк, ломота в мышцах — остался. У детей он может вызвать бронхиты с опасными последствиями.