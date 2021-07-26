Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына Платона от Жанны Фриске. Фотосессия с ребенком появилась на странице телевизионщика в Instagram.

«Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно — это любовь, забота и спокойствие», — написал Шепелев.

Телеведущий признался, что Платон больше не нуждается в этой защите, потому что он взрослый, яркий, талантливый, достойный и светлый мальчик. Шепелев также заявил, что рад познакомить подписчиков со старшим сыном.

В конце мая ведущий рассказал, что иногда он расстраивается из-за непослушания Платона, но понимает, что его действия ненарочные. Дмитрий Шепелев воспитывает еще одного ребенка — Тихона. Мамой мальчика является возлюбленная шоумена Екатерина Тулупова. В 2016 году молодых людей познакомили их дети, которые ходили в один детский садик.