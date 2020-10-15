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    15 октября 2020, 15:56

    Дмитрий Хрусталев рассказал о своей вредной привычке

    Дарья Морозова

    Ведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, что долгое время был зависим от алкоголя. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на программу «А поговорить?».

    Артист признался, что долго приходил к осознанию своего алкоголизма и к тому, что это мешает ему жить.

    «Не могу с этим жить. Это мешает работе, и репутации, и общению», — поделился Хрусталев.

    Он добавил, что из-за его привычки у него не складывались отношения с женщинами. Он смог завязать с алкоголем, когда твердо захотел построить серьезные отношения.

    Бросал пить артист долго. Хрусталев уточнил, что в течение десяти лет он периодически срывался. Сейчас он окончательно завязал с алкоголем и занимается спортом.

    «Трезвым быть интереснее», — заключил он.

    Ранее стало известно, что Хрусталев будет озвучивать Зайца в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Генеральный продюсер «Союзмультфильм» Юлия Осетинская уточнила, что Заяц — не менее яркий и интересный персонаж, чем Волк. Она назвала его современной версией хорошего мальчика, который ведет здоровый образ жизни, разбирается в технике и саморазвивается.