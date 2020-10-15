Дмитрий Хрусталев рассказал о своей вредной привычке

Артист признался, что долго приходил к осознанию своего алкоголизма и к тому, что это мешает ему жить.

«Не могу с этим жить. Это мешает работе, и репутации, и общению», — поделился Хрусталев.

Он добавил, что из-за его привычки у него не складывались отношения с женщинами. Он смог завязать с алкоголем, когда твердо захотел построить серьезные отношения.

Бросал пить артист долго. Хрусталев уточнил, что в течение десяти лет он периодически срывался. Сейчас он окончательно завязал с алкоголем и занимается спортом.

«Трезвым быть интереснее», — заключил он.

Ранее стало известно, что Хрусталев будет озвучивать Зайца в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Генеральный продюсер «Союзмультфильм» Юлия Осетинская уточнила, что Заяц — не менее яркий и интересный персонаж, чем Волк. Она назвала его современной версией хорошего мальчика, который ведет здоровый образ жизни, разбирается в технике и саморазвивается.