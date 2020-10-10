Стало известно, кто озвучит Зайца в новых сериях «Ну, погоди!»

По ее словам, голосом Зайца в новых выпусках станет актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Осетинская уточнила, что Заяц — не менее яркий и интересный персонаж, чем Волк. Она назвала его современной версией хорошего мальчика, который ведет здоровый образ жизни, разбирается в технике и саморазвивается.

«И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева», — заключила Осетинская.

Она назвала это «гармоничным тандемом».

Ранее «Союзмультфильм» рассказал об особенностях ремейка «Ну, погоди!». Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева пояснила, что в мультфильме появятся новые второстепенные персонажи. Какие именно — студия не стала раскрывать. Но главными героями, конечно же, останутся Заяц и Волк.